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У Києві підірвали
відділення ПриватБанку

У Києві підірвали відділення ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:10

У Києві підірвали відділення ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні близько 3 години ночі на столичному масиві Троєщина невідомі проникли у відділення державного ПриватБанку та підірвали його.

Дивися повний текст У Києві підірвали відділення ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:10

это война террористов! берегите себя на всякий случай бедные овечки хоть на какое-то время
vladimirdermanovskiy
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