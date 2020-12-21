Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький в Facebook.
Дивися повний текст Українські туроператори почали публікувати свої ціни в гривні.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47
Українські туроператори почали публікувати свої ціни в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські туроператори почали публікувати свої ціни в гривні.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47
Глупость несусветная. Цена турпродукта формируется в валюте, туроператор с принимающей стороной расчитывается валютой,цена для покупателя все равно будет расчитываться умножением валютной цены на "непонятный" курс,разница только в том, что гривневая цена будет меняться каждый день,но от глаз покупателя будет скрыт курс .А "непонятность" курса обусловлена тем, что туроператору нужно будет покупать валюту для расчета с поставщиком услуг уже после продажи турпакета покупателю,в зависимости от перидичности расчетов через неделю или две, и предугадать какой курс будет в ту дату весьма сложно, потому и берется курс продажи на межбанке за предыдущий день плюс 1-2% запаса
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:52
цену на закупку электричества (зеленый тариф) и на абонплату за пользование дорогами привязывают к евро. Хотя там ни цента валютных затрат нет.
А турпродукты, в которых основная доля расходов в евро и долларах за границей, наоборот - насильно в гривну перевели.
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:46
а мне нравится.
хоть что то полезное от амк.
а возмущения,как я понял,от частников, у которых то стоимость в разных валютах,то курс поменялся,причем ни разу не было,чтоб в мою пользу.
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