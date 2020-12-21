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Українські туроператори почали
публікувати свої ціни в...

Українські туроператори почали публікувати свої ціни в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47

Українські туроператори почали публікувати свої ціни в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький в Facebook.

Дивися повний текст Українські туроператори почали публікувати свої ціни в гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47

Глупость несусветная. Цена турпродукта формируется в валюте, туроператор с принимающей стороной расчитывается валютой,цена для покупателя все равно будет расчитываться умножением валютной цены на "непонятный" курс,разница только в том, что гривневая цена будет меняться каждый день,но от глаз покупателя будет скрыт курс .А "непонятность" курса обусловлена тем, что туроператору нужно будет покупать валюту для расчета с поставщиком услуг уже после продажи турпакета покупателю,в зависимости от перидичности расчетов через неделю или две, и предугадать какой курс будет в ту дату весьма сложно, потому и берется курс продажи на межбанке за предыдущий день плюс 1-2% запаса
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:52

цену на закупку электричества (зеленый тариф) и на абонплату за пользование дорогами привязывают к евро. Хотя там ни цента валютных затрат нет.

А турпродукты, в которых основная доля расходов в евро и долларах за границей, наоборот - насильно в гривну перевели.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:46

а мне нравится.
хоть что то полезное от амк.
а возмущения,как я понял,от частников, у которых то стоимость в разных валютах,то курс поменялся,причем ни разу не было,чтоб в мою пользу.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:39

Как раз сегодня в Анекс тур посчитали тур по внутреннему курсу 35грн за 1дол. ХА-ХА-ХА
sv270779
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:11

  Tat_888 написав:Глупость несусветная. Цена турпродукта формируется в валюте, туроператор с принимающей стороной расчитывается валютой,цена для покупателя все равно будет расчитываться умножением валютной цены на "непонятный" курс,разница только в том, что гривневая цена будет меняться каждый день,но от глаз покупателя будет скрыт курс .А "непонятность" курса обусловлена тем, что туроператору нужно будет покупать валюту для расчета с поставщиком услуг уже после продажи турпакета покупателю,в зависимости от перидичности расчетов через неделю или две, и предугадать какой курс будет в ту дату весьма сложно, потому и берется курс продажи на межбанке за предыдущий день плюс 1-2% запаса

Коnченные операторы (все украинские) всегда считали по завышенному курсу. Курс расчета берется не 1-2%, а 1-2 гривны сверху.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:31

  Tat_888 написав:Глупость несусветная. Цена турпродукта формируется в валюте, туроператор с принимающей стороной расчитывается валютой,цена для покупателя все равно будет расчитываться умножением валютной цены на "непонятный" курс,разница только в том, что гривневая цена будет меняться каждый день,но от глаз покупателя будет скрыт курс .А "непонятность" курса обусловлена тем, что туроператору нужно будет покупать валюту для расчета с поставщиком услуг уже после продажи турпакета покупателю,в зависимости от перидичности расчетов через неделю или две, и предугадать какой курс будет в ту дату весьма сложно, потому и берется курс продажи на межбанке за предыдущий день плюс 1-2% запаса

Все абсолютно не так, т.к. цены которые они пишут в "валюте" это цены не в валюте, а в попугаях. Они пересчитывают цену 2 раза:
1. умножают реальную цену в валюте на реальный курс - получают цену в гривне. 2. придумывают привлекательную цену в "валюте" и делят гривну на эту сумму чтоб получить свой фейковый курс.
Сейчас у их хотят заставить писать реальную гривну, что как по мне правильно. Ясное дело цена может считаеться автоматом и в том и в том случае.
ssnet
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