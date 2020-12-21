Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький в Facebook.
Дивися повний текст Українські туроператори почали публікувати свої ціни в гривні.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47
Українські туроператори почали публікувати свої ціни в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські туроператори почали публікувати свої ціни в гривні.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47
Глупость несусветная. Цена турпродукта формируется в валюте, туроператор с принимающей стороной расчитывается валютой,цена для покупателя все равно будет расчитываться умножением валютной цены на "непонятный" курс,разница только в том, что гривневая цена будет меняться каждый день,но от глаз покупателя будет скрыт курс .А "непонятность" курса обусловлена тем, что туроператору нужно будет покупать валюту для расчета с поставщиком услуг уже после продажи турпакета покупателю,в зависимости от перидичности расчетов через неделю или две, и предугадать какой курс будет в ту дату весьма сложно, потому и берется курс продажи на межбанке за предыдущий день плюс 1-2% запаса
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:52
цену на закупку электричества (зеленый тариф) и на абонплату за пользование дорогами привязывают к евро. Хотя там ни цента валютных затрат нет.
А турпродукты, в которых основная доля расходов в евро и долларах за границей, наоборот - насильно в гривну перевели.
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:46
а мне нравится.
хоть что то полезное от амк.
а возмущения,как я понял,от частников, у которых то стоимость в разных валютах,то курс поменялся,причем ни разу не было,чтоб в мою пользу.
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:39
Как раз сегодня в Анекс тур посчитали тур по внутреннему курсу 35грн за 1дол. ХА-ХА-ХА
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:11
Коnченные операторы (все украинские) всегда считали по завышенному курсу. Курс расчета берется не 1-2%, а 1-2 гривны сверху.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:31
Все абсолютно не так, т.к. цены которые они пишут в "валюте" это цены не в валюте, а в попугаях. Они пересчитывают цену 2 раза:
1. умножают реальную цену в валюте на реальный курс - получают цену в гривне. 2. придумывают привлекательную цену в "валюте" и делят гривну на эту сумму чтоб получить свой фейковый курс.
Сейчас у их хотят заставить писать реальную гривну, что как по мне правильно. Ясное дело цена может считаеться автоматом и в том и в том случае.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:11
ssnet, не вам мне рассказывать как туроператоры считают цену :).
В анекс-туре по 35 вам могли посчитать евро, а не доллар,но т.к. курсы расчета пропали с их сайта теперь не проверить.А в "Тез-туре" курсы на сайте светятся, сегодня доллар 29,55 (курс вчерашнего межбанка +4%).Если оплачиваете тур сегодня-будет по этому курсу.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:33
Я конкретных цифр не писал. У кого-то +0% у кого-то +4%, а у кого-то может +8% нарисовать. При стоимости средней стоимости +- норм отдыха 3000$ 4% это весьма существенно. Большая проблема, это когда есть предоплата - тогда да, привязка к валюте неизбежна, но именно к валюте, а не курсу с непонятным коэффициентом.
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