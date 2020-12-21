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НКРЕКУ підвищила тарифи на
виробництво тепла для...

НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:12

НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зростання тарифу на виробництво тепла для населення відбулося для столичної компанії "Євро-реконструкція".

Дивися повний текст НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:13

спасибо!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:30

R2 Зробимо їх разом!
sopkotomhu
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