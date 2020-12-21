Найбільше зростання тарифу на виробництво тепла для населення відбулося для столичної компанії "Євро-реконструкція".
Дивися повний текст НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:12
НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік.
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:32
Премии набсоветам из иностранцев сами себя не выплатят
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:46
Re: НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...
Вове бы вопрос задать - это часть программы борьбы с бедностью?
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