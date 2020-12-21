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НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зростання тарифу на виробництво тепла для населення відбулося для столичної компанії "Євро-реконструкція".
Дивися повний текст НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:13
спасибо!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:30
R2 Зробимо їх разом!
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sopkotomhu
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:21
да щоб ви подавилися
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:32
Премии набсоветам из иностранцев сами себя не выплатят
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:28
куплю буржуйку )))
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:46
Вове бы вопрос задать - это часть программы борьбы с бедностью?
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Джон
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 02:25
Джон написав:
Вове бы вопрос задать - это часть программы борьбы с бедностью?
Та не. Просто мы этого достойны.
Мы здобулы !
Но это пока что цветочки. Если СП-2 закончат и нам придется ещё платить за транзит по Балтийскому морю, Германии и Чехо-Словакии, вот тогда и запануем.
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andrein
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