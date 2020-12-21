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НКРЕКУ підвищила тарифи на
виробництво тепла для...

НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:57

  Slon_Nosov написав:andrein

ваши предложения? отказаться от евроинтеграции или перестать голосовать за популистов?

Нужно майданить, даешь революцию каждый год ;) И лет через 5, там наверху может поймут, что может таки лучше холопов держать в тепле ;) Что до популистов, назовите достойного, мне даже интересно.
Igorten
 
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