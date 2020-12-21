НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...

Нужно майданить, даешь революцию каждый год И лет через 5, там наверху может поймут, что может таки лучше холопов держать в тепле Что до популистов, назовите достойного, мне даже интересно.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:57
Нужно майданить, даешь революцию каждый год И лет через 5, там наверху может поймут, что может таки лучше холопов держать в тепле Что до популистов, назовите достойного, мне даже интересно.
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