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НКРЕКУ підвищила тарифи на
виробництво тепла для...

НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:51

Igorten

мух от котлет отделяйте и не отвечайте вопросом на вопрос.
если вы влезли в диалог, то ответьте на простой вопрос стоит ли отказаться от евроинтеграции?
вроде до недавнего времени было все просто - есть независимая страна Украина, есть вектор развития.
кто то думает что в юго-западной области расеянской федерации жизнь будет лучше и дешевле?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:56

  andrein написав:
  Slon_Nosov написав:andrein

ваши предложения? отказаться от евроинтеграции или перестать голосовать за популистов?


Пока что мы отказались от социального государства. А все остальное трёп и трэш. Мечты о том, что нам что-то отсыпется от европейских ценностей. :)


не мы отказались, а зебилы привели к власти марионетку олигархов...
и мечты всего то про честные суды, контроль над коррупцией и соблюдение прав человека!
или у вас все меряется количеством и стоимостью колбасы?

ЗЫ не стыдно быть бедным - стыдно быть дешевым... (с)
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:59

Re: НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...

  Slon_Nosov написав:ваши предложения? отказаться от евроинтеграции или перестать голосовать за популистов?
Внешнее правление .. как Южная Корея например или Германия после 2 мировой.. насквозь прогнившую коррупированно-совково - олигархическую систему государственной машины вылечить невозможно. Только демонтировать и создать новую.. но без тех лиц что сейчас у власти...
Востаннє редагувалось Джон в П'ят 25 гру, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:12

Re: НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...

  andrein написав:А у Китая какой вектор развития ?


в китае за коррупцию чинуш расстреливают, а у нас непосильно нажитое даже декларировать не нужно. жаль что вы меня не понимаете, вроде ж несложно пишу для понимания даже зебилам.

ЗЫ погуглите про эффект данинга-крюгера, впрочем не утруждайтесь все равно не поймете...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:30

Slon_Nosov
"Вопросом на вопрос" ? Разберитесь сперва со своими мухами. О какой евроинтеграции идет речь ? Поднятие тарифов = европейская интеграция, ну тогда извините вопросов не имею :) С кандидатурой видать тоже проблемы, абы не популист, ну ну, Петр Алексеевич наверное ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:37

  Slon_Nosov написав:andrein

ваши предложения? отказаться от евроинтеграции или перестать голосовать за популистов?

Нельзя. А то нападьот :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:38

  Slon_Nosov написав:не мы отказались, а зебилы привели к власти марионетку олигархов...
и мечты всего то про честные суды, контроль над коррупцией и соблюдение прав человека!

А По-билы лучшего к власти привели?
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