НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...

Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:51

Igorten



мух от котлет отделяйте и не отвечайте вопросом на вопрос.

если вы влезли в диалог, то ответьте на простой вопрос стоит ли отказаться от евроинтеграции?

вроде до недавнего времени было все просто - есть независимая страна Украина, есть вектор развития.

кто то думает что в юго-западной области расеянской федерации жизнь будет лучше и дешевле?

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн