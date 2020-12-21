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НКРЕКУ підвищила тарифи на виробництво тепла для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:51
Igorten
мух от котлет отделяйте и не отвечайте вопросом на вопрос.
если вы влезли в диалог, то ответьте на простой вопрос стоит ли отказаться от евроинтеграции?
вроде до недавнего времени было все просто - есть независимая страна Украина, есть вектор развития.
кто то думает что в юго-западной области расеянской федерации жизнь будет лучше и дешевле?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:56
andrein написав: Slon_Nosov написав:andrein
ваши предложения? отказаться от евроинтеграции или перестать голосовать за популистов?
Пока что мы отказались от социального государства. А все остальное трёп и трэш. Мечты о том, что нам что-то отсыпется от европейских ценностей.
не мы отказались, а зебилы привели к власти марионетку олигархов...
и мечты всего то про честные суды, контроль над коррупцией и соблюдение прав человека!
или у вас все меряется количеством и стоимостью колбасы?
ЗЫ не стыдно быть бедным - стыдно быть дешевым... (с)
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:59
Slon_Nosov написав:
ваши предложения? отказаться от евроинтеграции или перестать голосовать за популистов?
Внешнее правление .. как Южная Корея например или Германия после 2 мировой.. насквозь прогнившую коррупированно-совково - олигархическую систему государственной машины вылечить невозможно. Только демонтировать и создать новую.. но без тех лиц что сейчас у власти...
Востаннє редагувалось Джон
в П'ят 25 гру, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:12
andrein написав:
А у Китая какой вектор развития ?
в китае за коррупцию чинуш расстреливают, а у нас непосильно нажитое даже декларировать не нужно. жаль что вы меня не понимаете, вроде ж несложно пишу для понимания даже зебилам.
ЗЫ погуглите про эффект данинга-крюгера, впрочем не утруждайтесь все равно не поймете...
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:30
Slon_Nosov
"Вопросом на вопрос" ? Разберитесь сперва со своими мухами. О какой евроинтеграции идет речь ? Поднятие тарифов = европейская интеграция, ну тогда извините вопросов не имею
С кандидатурой видать тоже проблемы, абы не популист, ну ну, Петр Алексеевич наверное
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:37
Slon_Nosov написав:andrein
ваши предложения? отказаться от евроинтеграции или перестать голосовать за популистов?
Нельзя. А то нападьот
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:38
Slon_Nosov написав:
не мы отказались, а зебилы привели к власти марионетку олигархов...
и мечты всего то про честные суды, контроль над коррупцией и соблюдение прав человека!
А пэбилы лучшего к власти привели?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:16
Вкладчик1234 написав: Slon_Nosov написав:
не мы отказались, а зебилы привели к власти марионетку олигархов...
и мечты всего то про честные суды, контроль над коррупцией и соблюдение прав человека!
А пэбилы лучшего к власти привели?
ну хоть про суды и права человека возражений нет, а в остальном время рассудит. хотелось бы что б в школах дети не жизнь моторолл с захарченко изучали и люди с плакатами сталина по улицам не ходили с лозунгом можем повторить.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:43
Slon_Nosov написав: Вкладчик1234 написав: Slon_Nosov написав:
не мы отказались, а зебилы привели к власти марионетку олигархов...
и мечты всего то про честные суды, контроль над коррупцией и соблюдение прав человека!
А пэбилы лучшего к власти привели?
ну хоть про суды и права человека возражений нет, а в остальном время рассудит. хотелось бы что б в школах дети не жизнь моторолл с захарченко изучали и люди с плакатами сталина по улицам не ходили с лозунгом можем повторить.
1. "Судебную реформу" Пэ провёл "на отличненько"
2. Права человека? Их нет, есть только обязанности
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:51
Вкладчик1234
Все боритесь ?
Бросайте вы это дело, нужно католикам помочь с праздником
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