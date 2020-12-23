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Україна потребує рекордних
запозичень у 2021 році -...

Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:15

Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році -...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет на 2021 рік затверджено з дефіцитом у 247 млрд гривень або 5,5% ВВП.

Дивися повний текст Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році - голова Ради НБУ.
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зачем? бюджет и так раздут не по средствам.
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