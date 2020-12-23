Державний бюджет на 2021 рік затверджено з дефіцитом у 247 млрд гривень або 5,5% ВВП.
Дивися повний текст Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році - голова Ради НБУ.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:15
Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році -...
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Дивися повний текст Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році - голова Ради НБУ.
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