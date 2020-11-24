Регулярні платежі від monobank або як економити час

Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43
Везде норовят предложить настроить регулярный платёж, но я так и не придумал зачем. На благотворительность разве что. Мобильный раз в полгода дорожает и если это проморгать и оставить прежнюю сумму, то переключиться на грабительский тариф с ежедневными списаниями. Плюс там может совсем нерегулярно потребоваться платная услуга сверх пакета типа звонка на городской номер. В общем, один хрен каждый месяц смотреть.
И ещё почему-то в периодах только неделя и месяц. Раз предполагается, что и для мобильного, где же любимые нашими опсосами 28 дней?