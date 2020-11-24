|
|
|
Регулярні платежі від monobank або як економити час
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви зайнята людина і не бажаєте витрачати час на регулярний контроль, створення, підтвердження платежів та переказів - скористайтеся новою послугою «Регулярні платежі» від monobank.
Дивися повний текст Регулярні платежі від monobank або як економити час
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91826
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43
Везде норовят предложить настроить регулярный платёж, но я так и не придумал зачем. На благотворительность разве что. Мобильный раз в полгода дорожает и если это проморгать и оставить прежнюю сумму, то переключиться на грабительский тариф с ежедневными списаниями. Плюс там может совсем нерегулярно потребоваться платная услуга сверх пакета типа звонка на городской номер. В общем, один хрен каждый месяц смотреть.
И ещё почему-то в периодах только неделя и месяц. Раз предполагается, что и для мобильного, где же любимые нашими опсосами 28 дней?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 675
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:12
moveton написав:
Раз предполагается, что и для мобильного, где же любимые нашими опсосами 28 дней?
4 недели, не?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2432
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:32
vitaliy_berdinskikh, я что-то не вижу, чтобы можно было задать 4 недели. Только одну. Можно, конечно, подкидывать опсосу денег каждую неделю, но зачем эта куча микроплатежей и заранее, если он всё равно спишет только за все четыре?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 675
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, Google [Bot] і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|608
|
|
|9
|777
|
|
|2
|351
|
|