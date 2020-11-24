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Регулярні платежі від
monobank або як економити час

Регулярні платежі від monobank або як економити час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43

Регулярні платежі від monobank або як економити час

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43

Везде норовят предложить настроить регулярный платёж, но я так и не придумал зачем. На благотворительность разве что. Мобильный раз в полгода дорожает и если это проморгать и оставить прежнюю сумму, то переключиться на грабительский тариф с ежедневными списаниями. Плюс там может совсем нерегулярно потребоваться платная услуга сверх пакета типа звонка на городской номер. В общем, один хрен каждый месяц смотреть.
И ещё почему-то в периодах только неделя и месяц. Раз предполагается, что и для мобильного, где же любимые нашими опсосами 28 дней?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:12

Re: Регулярні платежі від monobank або як економити час

  moveton написав:Раз предполагается, что и для мобильного, где же любимые нашими опсосами 28 дней?

4 недели, не?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:32

vitaliy_berdinskikh, я что-то не вижу, чтобы можно было задать 4 недели. Только одну. Можно, конечно, подкидывать опсосу денег каждую неделю, но зачем эта куча микроплатежей и заранее, если он всё равно спишет только за все четыре?
moveton
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