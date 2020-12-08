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Антимонопольники оштрафували
облгази Фірташа на 380...

Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43

Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Дивися повний текст Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:44

А деньги вернуть людям ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:08

Абоненты скинутся и компенсируют
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:41

Re: Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380...

  Igorten написав:А деньги вернуть людям ?
Конечно)) и сразу поднимут тариф на транспортировку газа раз в 5+)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:14

А забрать у хвирташа то, что он купил за копейки, фактически - украл, слабо?
yalta1965
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