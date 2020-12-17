Київрада схвалила ініційований мером Віталієм Кличком бюджет столиці на 2021.
Дивися повний текст Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:27
Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти
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Дивися повний текст Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:27
На образование почти половина бюджета, это на образовании сейчас лучше всего воровать?
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