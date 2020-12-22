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Зеленський хоче об'єднати захід
і схід України великою...

Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:36

Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою...

Пропонуємо до обговорення:
До 30-річчя Незалежності України планують завершити будівництво запорізького мосту, який символічно об'єднає захід і схід держави.

Дивися повний текст Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою дорогою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:36

Хтось скажіть Зеленському, що він повинен розвивати армію та міжнародні відносини. А дороги і мости - це не його відповідальність.
Sergius
 
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