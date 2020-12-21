Уже найближчим часом процентна ставка за іпотечними кредитами в Україні може знизитися.
Дивися повний текст Іпотечну ставку буде знижено: НБУ вводить нові правила фінмоніторингу.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:58
Іпотечну ставку буде знижено: НБУ вводить нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іпотечну ставку буде знижено: НБУ вводить нові правила фінмоніторингу.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:58
Як це розуміти? Тепер стайню серед поля можна дати у заставу як палаццо, лиш би страховку намалювали? А потім власники банку з таким "королівським" портфелем побіжать в НБУ за рефінансом.
Для кого весь оцей цирк з низькими ставками іпотеки? Знову для бідних олігархів?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:22
И каким образом изменение методики анализа финансового состояния заёмщика может снизить процентную ставку?
Теоретически, должно произойти наоборот - расширяется круг лиц, кому услуга становится доступной, соответственно должен увеличиться спрос.
На практике, как обычно, изменения используют только "прикорытные"
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