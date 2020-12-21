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Іпотечну ставку буде знижено:
НБУ вводить нові правила...

Іпотечну ставку буде знижено: НБУ вводить нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:58

Іпотечну ставку буде знижено: НБУ вводить нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
Уже найближчим часом процентна ставка за іпотечними кредитами в Україні може знизитися.

Дивися повний текст Іпотечну ставку буде знижено: НБУ вводить нові правила фінмоніторингу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:58

Як це розуміти? Тепер стайню серед поля можна дати у заставу як палаццо, лиш би страховку намалювали? А потім власники банку з таким "королівським" портфелем побіжать в НБУ за рефінансом.
Для кого весь оцей цирк з низькими ставками іпотеки? Знову для бідних олігархів?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:22

И каким образом изменение методики анализа финансового состояния заёмщика может снизить процентную ставку?
Теоретически, должно произойти наоборот - расширяется круг лиц, кому услуга становится доступной, соответственно должен увеличиться спрос.
На практике, как обычно, изменения используют только "прикорытные"
Вкладчик1234
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