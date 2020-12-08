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Митниця нагадала про грошовий штраф за вивезення авто з...
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Закарпатська митниця Держмитслужби нагадала громадянам, який грошовий штраф можна отримати за вивезення авто з "єврономерами" з території України.
Дивися повний текст Митниця нагадала про грошовий штраф за вивезення авто з \"єврономерами\" з України
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:24
Да хоть на миллион штрафов проблему никак это не решает. Пока тупые чинуши у власти, евробляхи будут и причем в такси гдето каждая 3 машина на б***)) и сами таможенники на б*** ездят))
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