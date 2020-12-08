RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Митниця нагадала про грошовий
штраф за вивезення авто з...

Митниця нагадала про грошовий штраф за вивезення авто з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:24

Митниця нагадала про грошовий штраф за вивезення авто з...

Пропонуємо до обговорення:
Закарпатська митниця Держмитслужби нагадала громадянам, який грошовий штраф можна отримати за вивезення авто з "єврономерами" з території України.

Дивися повний текст Митниця нагадала про грошовий штраф за вивезення авто з \"єврономерами\" з України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:24

Да хоть на миллион штрафов проблему никак это не решает. Пока тупые чинуши у власти, евробляхи будут и причем в такси гдето каждая 3 машина на б***)) и сами таможенники на б*** ездят))
l4567
 
Повідомлень: 221
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:53

это не таможня напоминает а ЕС, которые заботятся о чистоте и экологии своей территории.
Свой мусор в Украину свалили, самовывозом и с прибылью в свой бюджет, вот это я понимаю, менеджмент.
Марта
 
Повідомлень: 175
З нами з: 24.11.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:21

Re: Митниця нагадала про грошовий штраф за вивезення авто з.

А где в тексте про вывоз? Журналисты как обычно...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 06.08.19
Подякував: 596 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості
R2 » Пон 21 гру, 2020 11:57
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 11:57
Astacus
Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на...
R2 » Чет 17 гру, 2020 21:38
1 186
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 01:45
gepa
Митниця оштрафувала на 220 тис. грн громадянку, яка...
R2 » Вів 08 гру, 2020 18:00
1 402
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 10:12
myko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17736)
25.12.2020 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.