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Пенсіонери платитимуть на 2
тис. грн податків більше у...

Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:18

Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Ціна держави"

Дивися повний текст Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у 2021 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:19

содержание государства обходится очень дорого. А будет еще дороже, видимо такая цель - сделать содержание государства максимально дорогим, отсюда и бессмысленные кредиты на повышение тарифов, налогов, цен и введение абонплат.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52

Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..

  Амвросий написав:бессмысленные кредиты на повышение тарифов, налогов, цен

Кто на ком стоял? Какие кредиты на повышение налогов?
  Амвросий написав:введение абонплат

С каким пор оплата услуги купленной ради удовлетворения собственных потребностей, например пользования мобильной телефонной связью, просмотра фильмов через VOD сервис типа Netflix, Google Movies, поставки газа или горячей воды - стали налогами?
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vitaliy_berdinskikh
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