Про це пише "Ціна держави"
Дивися повний текст Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у 2021 році (інфографіка).
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:18
Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у 2021 році (інфографіка).
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:19
содержание государства обходится очень дорого. А будет еще дороже, видимо такая цель - сделать содержание государства максимально дорогим, отсюда и бессмысленные кредиты на повышение тарифов, налогов, цен и введение абонплат.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52
Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..
Кто на ком стоял? Какие кредиты на повышение налогов?
С каким пор оплата услуги купленной ради удовлетворения собственных потребностей, например пользования мобильной телефонной связью, просмотра фильмов через VOD сервис типа Netflix, Google Movies, поставки газа или горячей воды - стали налогами?
Mind the gap.
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