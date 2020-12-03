Про це пише "Ціна держави"
Дивися повний текст Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у 2021 році (інфографіка).
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:18
Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у 2021 році (інфографіка).
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:19
содержание государства обходится очень дорого. А будет еще дороже, видимо такая цель - сделать содержание государства максимально дорогим, отсюда и бессмысленные кредиты на повышение тарифов, налогов, цен и введение абонплат.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52
Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..
Кто на ком стоял? Какие кредиты на повышение налогов?
С каким пор оплата услуги купленной ради удовлетворения собственных потребностей, например пользования мобильной телефонной связью, просмотра фильмов через VOD сервис типа Netflix, Google Movies, поставки газа или горячей воды - стали налогами?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:13
кредиты берут от имени государства, сливают их олигархам на создание монополий для выкачивания денег из населения и на выплату долгов, а тело кредита уже с процентами выплачивают за счет налогов, которые приходится для этого повышать. Ну а олигархи получив монополию начинают накручивать тарифы населению. Конкуренция ведь запрещена, рынок монополизирован.
Т.е. загоняют население в долги, за счет средств получаемых с налогов самого населения.
Энергетика (газ, электричество, отопление) практически вся работает как пылесос денег для последующего вывода за границу, в том числе и в качестве выплат по внешним долгам.
Например зеленый тариф. Казалось бы частные предприятия, но они набрали иностранных кредитов до 2030 года, по которым государство является поручителем. А выплату самих кредитов частные предприятия осуществляют за счет коррупции - государство гарантирует им закупку электричества по 200 EUR/MWh, при средней цене в Европе 20 EUR/MWh. Государство выполняет эти закупки за счет убытков госпредприятия, покрываемых из госбюджета и за счет повышения цен на электричество, которое возможно благодаря госмонополии. Все это оплачивается деньгами налогоплательщиков, которые оплачивают все это не только налогами, но и вынуждены платить завышенные тарифы монополиям.
Кроме энергетики уже и дороги собираются в монополию олигархам отдать. Видимо по той-же схеме, что и зеленый тариф. Отремонтировали за ковидные деньги из госбюджета, теперь олигархи наберут кредитов где поручителем будет государство и якобы на эти деньги будут "ремонтировать" те-же дороги, после чего олигархи установят абонплату за пользование дорогами. А население будет выплачивать внешний долг государства, по кредиту за деньги которого это делалось и платить абонплату за дороги олигархам, которые получат себе ключевые дороги в монопольное владение за счет денег населения, которое это будет потом десятками лет оплачивать.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:34
Во первых во все эти услуги включены налоги.
Во вторых, и это главное - не путай инет сервисы и поставку газа. Ты можешь создать свой сервис и тебе не нужно для этого разрешение монополий.
А вот организовать свою поставку газа в обход государства и аффилированых с ним структур (нафтогаз и облгазы) ты не сможешь и именно они будут диктовать цены и условия будут именно они.
Тоже самое с электричеством. Поставлять электричество предприятиям и частникам в обход государства и аффилированых с ним структур ты не сможешь и диктовать цены и условия будут именно они.
Грубо говоря государство выступает посредником при продаже газа или электричества и имеет возможность диктовать цены, перенаправляя доходы в карманы олигархам и на выплату кредитов с процентами. По сути за счет кредитов, которые берет государство а выплачивает население, идет повышение цен и концентрация монополий в руках олигархов.
Монополии в руках олигархов легко контролировать из-за границы, т.к. все ресурсы у них сосредоточены и контролируются в руках огранчиенного круга олигархов, которых легко взять за задницу пригрозив расследованием их преступлений.
Т.е. по сути идет постепенная передача всех активов страны в руки иностранцев, которые используют эти активы просто для высасывания ресурсов из населения и страны.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 25 гру, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:37
Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:38
Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..
Да, поскольку любой получаемый доход в любой стране (за редким исключением) облагается налогами. От этого никакой связи между самой услугой и налогами не образуется - налоги платит поставщик услуг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:43
Разница в том, что в нормальной стране налоги собирают для выполнения общественно полезной работы - на работу полиции, армии, ремонт и развитие инфраструктуры.
В данном случае большая часть налогов уходит на выплату тела кредита с процентами, которые по факту были бессмысленно растрачены на ограниченный круг олигархов.
И что хуже всего - эти кредиты тратятся по сути на создание монополий ограниченного круга олигархов, задача которых доить население, разрушать рынок и конкуренцию и перенаправлять все потоки через себя, чтобы забирать себе львиную долю заработанного людьми дохода.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 25 гру, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:44
Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..
У нас они собираются ровно для того же.
Что происходит потому что люди не умеют и более того - не хотят жить по средствам. Им хочется дешевую коммуналку и чтоб на работе баклуши бить как в СССР.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:55
Нет. Вообщето за счет этих людей эта коммуналка и существует. Это не МВФ вырабатывает электричество, добывает газ, печет хлеб. А те самые люди, которых имеют тарифами.
Это происходит потому, что людям запрещают зарабатывать себе самим, в обход коррупционных схем ограниченного круга олигархов. А вот те, кто бъет баклуши - все сидят на субсидиях и довольствии от государства, имеют неплохие пенсии и льготы.
Ты же сам видишь - все критические для функционирования государства и экономики области монополизированы и передаются государством в руки ограниченного круга воров и олигархов, которыми легко управлять из-за границы. Монополии передаются за счет кредитов, которые олигархи получают под поручительство государства. А ремонт и обслуживание инфраструктуры этих монополий происходит за счет денег налогоплательщиков.
для примера - укртелеком. Была монополия, в которую угрохали кучу денег налогоплательщиков, накачали баблом налогоплательщиков под завязку и слили за копейки олигархам, которые начали этой монополией доить население. И если бы не конкуренция мобильной связи, то так и доили бы. В итоге олигархи высосали все ресурсы из укртелекома, т.к. для них это просто инструмент для дойки населения. Им нет смысла вкладываться в развитие.
Такая модель конечно может существовать. Но это деградация и упадок.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 25 гру, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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