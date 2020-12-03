RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсіонери платитимуть на 2
тис. грн податків більше у...

Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:18

Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Ціна держави"

Дивися повний текст Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у 2021 році (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91832
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:19

содержание государства обходится очень дорого. А будет еще дороже, видимо такая цель - сделать содержание государства максимально дорогим, отсюда и бессмысленные кредиты на повышение тарифов, налогов, цен и введение абонплат.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52

Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..

  Амвросий написав:бессмысленные кредиты на повышение тарифов, налогов, цен

Кто на ком стоял? Какие кредиты на повышение налогов?
  Амвросий написав:введение абонплат

С каким пор оплата услуги купленной ради удовлетворения собственных потребностей, например пользования мобильной телефонной связью, просмотра фильмов через VOD сервис типа Netflix, Google Movies, поставки газа или горячей воды - стали налогами?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 06.08.19
Подякував: 593 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Кто на ком стоял? Какие кредиты на повышение налогов?


кредиты берут от имени государства, сливают их олигархам на создание монополий для выкачивания денег из населения и на выплату долгов, а тело кредита уже с процентами выплачивают за счет налогов, которые приходится для этого повышать. Ну а олигархи получив монополию начинают накручивать тарифы населению. Конкуренция ведь запрещена, рынок монополизирован.

Т.е. загоняют население в долги, за счет средств получаемых с налогов самого населения.

Энергетика (газ, электричество, отопление) практически вся работает как пылесос денег для последующего вывода за границу, в том числе и в качестве выплат по внешним долгам.

Например зеленый тариф. Казалось бы частные предприятия, но они набрали иностранных кредитов до 2030 года, по которым государство является поручителем. А выплату самих кредитов частные предприятия осуществляют за счет коррупции - государство гарантирует им закупку электричества по 200 EUR/MWh, при средней цене в Европе 20 EUR/MWh. Государство выполняет эти закупки за счет убытков госпредприятия, покрываемых из госбюджета и за счет повышения цен на электричество, которое возможно благодаря госмонополии. Все это оплачивается деньгами налогоплательщиков, которые оплачивают все это не только налогами, но и вынуждены платить завышенные тарифы монополиям.

Кроме энергетики уже и дороги собираются в монополию олигархам отдать. Видимо по той-же схеме, что и зеленый тариф. Отремонтировали за ковидные деньги из госбюджета, теперь олигархи наберут кредитов где поручителем будет государство и якобы на эти деньги будут "ремонтировать" те-же дороги, после чего олигархи установят абонплату за пользование дорогами. А население будет выплачивать внешний долг государства, по кредиту за деньги которого это делалось и платить абонплату за дороги олигархам, которые получат себе ключевые дороги в монопольное владение за счет денег населения, которое это будет потом десятками лет оплачивать.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:34

  vitaliy_berdinskikh написав:С каким пор оплата услуги купленной ради удовлетворения собственных потребностей, например пользования мобильной телефонной связью, просмотра фильмов через VOD сервис типа Netflix, Google Movies, поставки газа или горячей воды - стали налогами?


Во первых во все эти услуги включены налоги.

Во вторых, и это главное - не путай инет сервисы и поставку газа. Ты можешь создать свой сервис и тебе не нужно для этого разрешение монополий.

А вот организовать свою поставку газа в обход государства и аффилированых с ним структур (нафтогаз и облгазы) ты не сможешь и именно они будут диктовать цены и условия будут именно они.

Тоже самое с электричеством. Поставлять электричество предприятиям и частникам в обход государства и аффилированых с ним структур ты не сможешь и диктовать цены и условия будут именно они.

Грубо говоря государство выступает посредником при продаже газа или электричества и имеет возможность диктовать цены, перенаправляя доходы в карманы олигархам и на выплату кредитов с процентами. По сути за счет кредитов, которые берет государство а выплачивает население, идет повышение цен и концентрация монополий в руках олигархов.

Монополии в руках олигархов легко контролировать из-за границы, т.к. все ресурсы у них сосредоточены и контролируются в руках огранчиенного круга олигархов, которых легко взять за задницу пригрозив расследованием их преступлений.

Т.е. по сути идет постепенная передача всех активов страны в руки иностранцев, которые используют эти активы просто для высасывания ресурсов из населения и страны.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 25 гру, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:37

Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..

  Амвросий написав:кредиты берут от имени государства

Тебя сразу куда понесло. Как обычно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 06.08.19
Подякував: 593 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:38

Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..

  Амвросий написав:Во первых во все эти услуги включены налоги.

Да, поскольку любой получаемый доход в любой стране (за редким исключением) облагается налогами. От этого никакой связи между самой услугой и налогами не образуется - налоги платит поставщик услуг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 06.08.19
Подякував: 593 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:43

  vitaliy_berdinskikh написав:Да, поскольку любой получаемый доход в любой стране (за редким исключением) облагается налогами. От этого никакой связи между самой услугой и налогами не образуется - налоги платит поставщик услуг.


Разница в том, что в нормальной стране налоги собирают для выполнения общественно полезной работы - на работу полиции, армии, ремонт и развитие инфраструктуры.

В данном случае большая часть налогов уходит на выплату тела кредита с процентами, которые по факту были бессмысленно растрачены на ограниченный круг олигархов.

И что хуже всего - эти кредиты тратятся по сути на создание монополий ограниченного круга олигархов, задача которых доить население, разрушать рынок и конкуренцию и перенаправлять все потоки через себя, чтобы забирать себе львиную долю заработанного людьми дохода.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 25 гру, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:44

Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..

  Амвросий написав:Разница в том, что в нормальной стране налоги собирают для выполнения общественно полезной работы - на работу полиции, армии, ремонт и развитие инфраструктуры.

У нас они собираются ровно для того же.
  Амвросий написав:В данном случае большая часть налогов уходит на выплату тела кредита с процентами,

Что происходит потому что люди не умеют и более того - не хотят жить по средствам. Им хочется дешевую коммуналку и чтоб на работе баклуши бить как в СССР.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 06.08.19
Подякував: 593 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Что происходит потому что люди не умеют и более того - не хотят жить по средствам. Им хочется дешевую коммуналку и чтоб на работе баклуши бить как в СССР.


Нет. Вообщето за счет этих людей эта коммуналка и существует. Это не МВФ вырабатывает электричество, добывает газ, печет хлеб. А те самые люди, которых имеют тарифами.

Это происходит потому, что людям запрещают зарабатывать себе самим, в обход коррупционных схем ограниченного круга олигархов. А вот те, кто бъет баклуши - все сидят на субсидиях и довольствии от государства, имеют неплохие пенсии и льготы.

Ты же сам видишь - все критические для функционирования государства и экономики области монополизированы и передаются государством в руки ограниченного круга воров и олигархов, которыми легко управлять из-за границы. Монополии передаются за счет кредитов, которые олигархи получают под поручительство государства. А ремонт и обслуживание инфраструктуры этих монополий происходит за счет денег налогоплательщиков.

для примера - укртелеком. Была монополия, в которую угрохали кучу денег налогоплательщиков, накачали баблом налогоплательщиков под завязку и слили за копейки олигархам, которые начали этой монополией доить население. И если бы не конкуренция мобильной связи, то так и доили бы. В итоге олигархи высосали все ресурсы из укртелекома, т.к. для них это просто инструмент для дойки населения. Им нет смысла вкладываться в развитие.


Такая модель конечно может существовать. Но это деградация и упадок.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 25 гру, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, lapay і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від податків на...
R2 » Пон 21 гру, 2020 17:11
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 15:05
hazanovich_alexey
Названо області, в яких за рік відремонтували більше...
R2 » Сер 09 гру, 2020 15:30
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 15:30
sota24062016
Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року 1, 2, 3
R2 » Чет 03 гру, 2020 10:48
24 2652
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 10:12
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18313)
25.12.2020 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.