Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...

Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:13

vitaliy_berdinskikh написав: Кто на ком стоял? Какие кредиты на повышение налогов? Кто на ком стоял? Какие кредиты на повышение налогов?

кредиты берут от имени государства, сливают их олигархам на создание монополий для выкачивания денег из населения и на выплату долгов, а тело кредита уже с процентами выплачивают за счет налогов, которые приходится для этого повышать. Ну а олигархи получив монополию начинают накручивать тарифы населению. Конкуренция ведь запрещена, рынок монополизирован.Т.е. загоняют население в долги, за счет средств получаемых с налогов самого населения.Энергетика (газ, электричество, отопление) практически вся работает как пылесос денег для последующего вывода за границу, в том числе и в качестве выплат по внешним долгам.Например зеленый тариф. Казалось бы частные предприятия, но они набрали иностранных кредитов до 2030 года, по которым государство является поручителем. А выплату самих кредитов частные предприятия осуществляют за счет коррупции - государство гарантирует им закупку электричества по 200 EUR/MWh, при средней цене в Европе 20 EUR/MWh. Государство выполняет эти закупки за счет убытков госпредприятия, покрываемых из госбюджета и за счет повышения цен на электричество, которое возможно благодаря госмонополии. Все это оплачивается деньгами налогоплательщиков, которые оплачивают все это не только налогами, но и вынуждены платить завышенные тарифы монополиям.Кроме энергетики уже и дороги собираются в монополию олигархам отдать. Видимо по той-же схеме, что и зеленый тариф. Отремонтировали за ковидные деньги из госбюджета, теперь олигархи наберут кредитов где поручителем будет государство и якобы на эти деньги будут "ремонтировать" те-же дороги, после чего олигархи установят абонплату за пользование дорогами. А население будет выплачивать внешний долг государства, по кредиту за деньги которого это делалось и платить абонплату за дороги олигархам, которые получат себе ключевые дороги в монопольное владение за счет денег населения, которое это будет потом десятками лет оплачивать.