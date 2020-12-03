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Пенсіонери платитимуть на 2
тис. грн податків більше у...

Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:07

а вам не кажется,что пенсионеры не должны ничего платить.
ибо пенсия это не доход,а постепенное возвращение того что государство отнимало все годы,пока человек работал?
а теперь это преподносится как забота о стариках.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:08

Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..

  Амвросий написав:Нет. Вообщето за счет этих людей эта коммуналка и существует.

Вот видишь, а ты говорил что она существует для налогов. А существует она лишь чтобы удовлетворять потребности покупателей. И цена определяется балансом между интересами продавца услуги и интересами покупател услуги.

Эти люди в свою очередь тоже кому-то предоставляют услуги или продают товары, получают за это деньги, с этих денег сами платят налоги. А часть из оставшегося тратят на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, билетов в кино, подписки на Нетфликсе, проституток и кокаин. Остальное пускают на накопления для каких-то более крупных покупок.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:15

  vitaliy_berdinskikh написав:Вот видишь, а ты говорил что она существует для налогов.


я не говорил такого

  vitaliy_berdinskikh написав:А существует она лишь чтобы удовлетворять потребности покупателей. И цена определяется балансом между интересами продавца услуги и интересами покупател услуги.


Баланс может установиться, если принудительно не держать одну из чаш весов. А когда одна из чаш весов намертво прибита гвоздями, ни о каком балансе и речи быть не может.

Рынок - это и есть баланс. И чтобы этот баланс выполнялся, должна быть свобода. Чтобы цена была рыночная, необходим свободный рынок, тоесть нужно множество продавцов, которые не ограничены одним источником.

Тот-же газ в наших условиях не может быть рынком, т.к. всё замыкается на государственные структуры - нафтогаз и ко. Это естественная монополия, которая может завышать цену как угодно.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:18

Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..

  Амвросий написав:я не говорил такого

Ты увязал услугу с налогами так будто плата за коммунальную услугу это налог который собирает государство. Но это такая же плата как услугу или товар как плата за докторскую колбасу в АТБ или пакет Интернет-жара от лайфсел.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:30

  Tabak написав:а вам не кажется,что пенсионеры не должны ничего платить.
ибо пенсия это не доход,а постепенное возвращение того что государство отнимало все годы,пока человек работал?
а теперь это преподносится как забота о стариках.


Вся система налогообложения - это по сути принудительное изъятие денег, которое оправдывается социальными целями. Весь вопрос в нюансах реализации этой системы.

Пока налоги тратятся на пользу обществу и общество видит, что не зря их отдает - есть баланс и система работает. Люди платят налоги, получают защиту от принуждения, ремонт инфраструктуры и имеют перспективы развития. Все довольны и счастливы.

Но когда налоги начинают тратится не по целевому назначению, система разбалансируется и начинает разрушаться.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:36

  vitaliy_berdinskikh написав:Но это такая же плата как услугу или товар как плата за докторскую колбасу в АТБ или пакет Интернет-жара от лайфсел.


Нет. Это совершенно не такая-же услуга. И это вообще не услуга. Это монополия.

Услуга подразумевает добровольное приобретение. Как только появляется механизм принуждения к покупке - это уже налог.

Колбасу любой может производить и продавать. И никто не будет диктовать цену. Нет, ну мафия конечно может, но она такой мелочью врядли будет заниматься. С интернет пакетом лайфсел сложней, но тоже - есть много альтернатив.

А вот электричество в обход энергосети ты не купишь. Это запрещено законом. Это монополия, которая диктует тебе цену.

И хорошо если монополия диктует тебе цену, но ты можешь приобретать эту услугу только в той мере, в которой в ней нуждаешься. А если тебе насильно и принудительно втюхивают то, что тебе не нужно - это уже не услуга. Это налог.
Амвросий
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