а вам не кажется,что пенсионеры не должны ничего платить.
ибо пенсия это не доход,а постепенное возвращение того что государство отнимало все годы,пока человек работал?
а теперь это преподносится как забота о стариках.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:07
а вам не кажется,что пенсионеры не должны ничего платить.
ибо пенсия это не доход,а постепенное возвращение того что государство отнимало все годы,пока человек работал?
а теперь это преподносится как забота о стариках.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:08
Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..
Вот видишь, а ты говорил что она существует для налогов. А существует она лишь чтобы удовлетворять потребности покупателей. И цена определяется балансом между интересами продавца услуги и интересами покупател услуги.
Эти люди в свою очередь тоже кому-то предоставляют услуги или продают товары, получают за это деньги, с этих денег сами платят налоги. А часть из оставшегося тратят на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, билетов в кино, подписки на Нетфликсе, проституток и кокаин. Остальное пускают на накопления для каких-то более крупных покупок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:15
я не говорил такого
Баланс может установиться, если принудительно не держать одну из чаш весов. А когда одна из чаш весов намертво прибита гвоздями, ни о каком балансе и речи быть не может.
Рынок - это и есть баланс. И чтобы этот баланс выполнялся, должна быть свобода. Чтобы цена была рыночная, необходим свободный рынок, тоесть нужно множество продавцов, которые не ограничены одним источником.
Тот-же газ в наших условиях не может быть рынком, т.к. всё замыкается на государственные структуры - нафтогаз и ко. Это естественная монополия, которая может завышать цену как угодно.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:18
Re: Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у..
Ты увязал услугу с налогами так будто плата за коммунальную услугу это налог который собирает государство. Но это такая же плата как услугу или товар как плата за докторскую колбасу в АТБ или пакет Интернет-жара от лайфсел.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:30
Вся система налогообложения - это по сути принудительное изъятие денег, которое оправдывается социальными целями. Весь вопрос в нюансах реализации этой системы.
Пока налоги тратятся на пользу обществу и общество видит, что не зря их отдает - есть баланс и система работает. Люди платят налоги, получают защиту от принуждения, ремонт инфраструктуры и имеют перспективы развития. Все довольны и счастливы.
Но когда налоги начинают тратится не по целевому назначению, система разбалансируется и начинает разрушаться.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:36
Нет. Это совершенно не такая-же услуга. И это вообще не услуга. Это монополия.
Услуга подразумевает добровольное приобретение. Как только появляется механизм принуждения к покупке - это уже налог.
Колбасу любой может производить и продавать. И никто не будет диктовать цену. Нет, ну мафия конечно может, но она такой мелочью врядли будет заниматься. С интернет пакетом лайфсел сложней, но тоже - есть много альтернатив.
А вот электричество в обход энергосети ты не купишь. Это запрещено законом. Это монополия, которая диктует тебе цену.
И хорошо если монополия диктует тебе цену, но ты можешь приобретать эту услугу только в той мере, в которой в ней нуждаешься. А если тебе насильно и принудительно втюхивают то, что тебе не нужно - это уже не услуга. Это налог.
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