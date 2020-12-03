Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...

Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:36

vitaliy_berdinskikh написав: Но это такая же плата как услугу или товар как плата за докторскую колбасу в АТБ или пакет Интернет-жара от лайфсел. Но это такая же плата как услугу или товар как плата за докторскую колбасу в АТБ или пакет Интернет-жара от лайфсел.

Нет. Это совершенно не такая-же услуга. И это вообще не услуга. Это монополия.Услуга подразумевает добровольное приобретение. Как только появляется механизм принуждения к покупке - это уже налог.Колбасу любой может производить и продавать. И никто не будет диктовать цену. Нет, ну мафия конечно может, но она такой мелочью врядли будет заниматься. С интернет пакетом лайфсел сложней, но тоже - есть много альтернатив.А вот электричество в обход энергосети ты не купишь. Это запрещено законом. Это монополия, которая диктует тебе цену.И хорошо если монополия диктует тебе цену, но ты можешь приобретать эту услугу только в той мере, в которой в ней нуждаешься. А если тебе насильно и принудительно втюхивают то, что тебе не нужно - это уже не услуга. Это налог.