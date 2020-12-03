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Пенсіонери платитимуть на 2
тис. грн податків більше у...

Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 03:12

  espanol написав:Заберіть ручку в автора цієї "новини", це не рівень сайту!

Пенсіонери платитимуть.
Если коротко. Все верно написано :idea:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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