Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...

Пенсіонери платитимуть.
Если коротко. Все верно написано
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 03:12
Пенсіонери платитимуть.
Если коротко. Все верно написано
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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