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Пенсіонери платитимуть на 2
тис. грн податків більше у...

Пенсіонери платитимуть на 2 тис. грн податків більше у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 03:12

  espanol написав:Заберіть ручку в автора цієї "новини", це не рівень сайту!

Пенсіонери платитимуть.
Если коротко. Все верно написано :idea:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 08:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
Что происходит потому что люди не умеют и более того - не хотят жить по средствам. Им хочется дешевую коммуналку и чтоб на работе баклуши бить как в СССР.

Вот замечательная иллюстрация из другой темы

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Мой рецепт простой - перестать субсидировать импорт с помощью курса, а именно отпустить гривну туда, где она будет балансировать импорт в нулевое сальдо с экспортом. И тогда те, кто зарабатывает на импортные сыры (джинсы, автомобили) продолжат их покупать, а те, кто не зарабатывает - будут кушать украинское,
то есть начать субсидировать курсом неконкурентное внутреннее производство, чтобы авиакомпании не могли купить импортный самолет (а украинских нет), клиники аппараты кт и мрт, ивл, кислородных концентраторов (украинских аналогов нет), у многих лекарственных препаратов тоже украинских аналогов нет, предприниматель не смог купить малотонажный микроавтобус (украинских аналогов нет), холодильное и швейное оборудование (украинских аналогов нет), складские электрокары (украинских аналогов нет) и т.д. очень большой список. Зато мы поддержим производство продуктов питания, примитивной быт.химии, рабочей одежды, защитных масок, бинтов с ватой, чугунных сковородок, производителей мебели (которая разрушается через 10 лет), стеклопакетов (профиль в которых импортный) кого ещё?

Мы импортируем блага цивилизации которые не в состоянии сами производить, а производим (в основном) то что ещё родом из совка, может быть в более яркой бутылочке и упаковке. На момент распада СССР все производства уже нуждались в глубокой модернизации. Особо нового ничего не построили (кроме жилых домов в крупных городах). Даже автобусы (не самые современные модели) Киев импортирует в Белоруссии, трамваи берем чешские б/у из Европы (благодаря чему они до сих пор у нас ездят). Много вы видели новых современных трамвае в Украине? Автомобили - 90% импорт, даже то что у нас собирают это отверточная сборка, а не полноценное производство. Мотоциклы может есть украинские? Кого вы будете поддерживать ослаблением гривны?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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