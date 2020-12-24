Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков спрогнозував непростий 2021 рік, з урахуванням ухваленного держбюджету.
Дивися повний текст Разумков натякнув, що \"епоха бідності\" в 2021 році не закінчиться.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:15
Разумков натякнув, що "епоха бідності" в 2021 році не...
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Дивися повний текст Разумков натякнув, що \"епоха бідності\" в 2021 році не закінчиться.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:15
ну чтож.
теперь вас во главе с главным клоуном можно назвать писателями-фантастами.
г***.
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