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Експерт прогнозує відновлення
економіки наступного року

Експерт прогнозує відновлення економіки наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:05

Експерт прогнозує відновлення економіки наступного року

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році очікується відновлення та певне зростання як світової, так і української економіки.

Дивися повний текст Експерт прогнозує відновлення економіки наступного року.
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