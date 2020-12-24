У 2021 році очікується відновлення та певне зростання як світової, так і української економіки.
Дивися повний текст Експерт прогнозує відновлення економіки наступного року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:05
Експерт прогнозує відновлення економіки наступного року
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Дивися повний текст Експерт прогнозує відновлення економіки наступного року.
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