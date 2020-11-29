Автомобілебудівний бренд Subaru оголосив про випуск свого першого повністю електричного автомобіля.
Дивися повний текст Subaru анонсував свій перший електрокар.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:52
Subaru анонсував свій перший електрокар
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Дивися повний текст Subaru анонсував свій перший електрокар.
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