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США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Сполучених Штатів може надати Україні фінансову допомогу для покриття різниці в ціні на обладнання 5G між китайською компанією Huawei і іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41
если за эту допомогу платить потом не прийдется и обслуживание не будет дороже, то интересный вариант
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