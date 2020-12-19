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США можуть надати Україні
допомогу для відмови від...

США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30

США можуть надати Україні допомогу для відмови від...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Сполучених Штатів може надати Україні фінансову допомогу для покриття різниці в ціні на обладнання 5G між китайською компанією Huawei і іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

Дивися повний текст США можуть надати Україні допомогу для відмови від послуг Huawei.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30

Добре було б підписану згоду а не обіцянки
chudoudodelt
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41

если за эту допомогу платить потом не прийдется и обслуживание не будет дороже, то интересный вариант
Амвросий
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