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США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Сполучених Штатів може надати Україні фінансову допомогу для покриття різниці в ціні на обладнання 5G між китайською компанією Huawei і іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.
Дивися повний текст США можуть надати Україні допомогу для відмови від послуг Huawei
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R2
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Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30
Добре було б підписану згоду а не обіцянки
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chudoudodelt
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Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41
если за эту допомогу платить потом не прийдется и обслуживание не будет дороже, то интересный вариант
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Амвросий
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:25
С китайцами уже помогли, дякуйем аж пидскакуйем
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:43
1. Можуть надати, а можуть і не надати
2. Что это за возможная "допомога"? Кредит?
3. С "Мотор Сичью" уже "надали допомогу"
Biden's Laptop Matters
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Вкладчик1234
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