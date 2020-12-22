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США можуть надати Україні
допомогу для відмови від...

США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30

США можуть надати Україні допомогу для відмови від...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Сполучених Штатів може надати Україні фінансову допомогу для покриття різниці в ціні на обладнання 5G між китайською компанією Huawei і іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

Дивися повний текст США можуть надати Україні допомогу для відмови від послуг Huawei.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30

Добре було б підписану згоду а не обіцянки
chudoudodelt
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41

если за эту допомогу платить потом не прийдется и обслуживание не будет дороже, то интересный вариант
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:25

С китайцами уже помогли, дякуйем аж пидскакуйем
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:43

1. Можуть надати, а можуть і не надати
2. Что это за возможная "допомога"? Кредит?
3. С "Мотор Сичью" уже "надали допомогу"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:45

Ага, спасибо. А потом подымут тарифы на интернет и мобильную связь до среднеамериканских $80-$100 в месяц.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:06

  chudoudodelt написав:Добре було б підписану згоду а не обіцянки

можна, але дєнгі вперьод
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:07

А как же свободный рынок? Они ж хотят монополизировать 5G
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 08:39

  Вкладчик1234 написав:1. Можуть надати, а можуть і не надати
2. Что это за возможная "допомога"? Кредит?
3. С "Мотор Сичью" уже "надали допомогу"


В далеком детстве приходилось слышать от моей,давно покойной бабушки, выражение - "американская помощь",говорилось это всегда в отрицательном контексте :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:42

Не знаю, будет ли помощь безвозмездной или же это будет кредит, который ещё нужно вернуть,но, кроме разницы в стоимости оборудования, есть ещё total cost of ownership. Вопрос - насколько tco для продуктов huawei отличается от тех, что будут вместо них?
Ещё один момент - деловая репутация. Ещё и на фоне скандала с Мотор Сичь ...
PasserBy
 
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