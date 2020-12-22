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США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Сполучених Штатів може надати Україні фінансову допомогу для покриття різниці в ціні на обладнання 5G між китайською компанією Huawei і іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.
Дивися повний текст США можуть надати Україні допомогу для відмови від послуг Huawei
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R2
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Додано: Суб 26 гру, 2020 02:30
Добре було б підписану згоду а не обіцянки
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chudoudodelt
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Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41
если за эту допомогу платить потом не прийдется и обслуживание не будет дороже, то интересный вариант
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Амвросий
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:25
С китайцами уже помогли, дякуйем аж пидскакуйем
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:43
1. Можуть надати, а можуть і не надати
2. Что это за возможная "допомога"? Кредит?
3. С "Мотор Сичью" уже "надали допомогу"
Biden's Laptop Matters
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:45
Ага, спасибо. А потом подымут тарифы на интернет и мобильную связь до среднеамериканских $80-$100 в месяц.
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asurovv960
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Додано: Суб 26 гру, 2020 12:06
chudoudodelt написав:
Добре було б підписану згоду а не обіцянки
можна, але дєнгі вперьод
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flyman
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:07
А как же свободный рынок? Они ж хотят монополизировать 5G
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alex7gk
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Додано: Нед 27 гру, 2020 08:39
Вкладчик1234 написав:
1. Можуть надати, а можуть і не надати
2. Что это за возможная "допомога"? Кредит?
3. С "Мотор Сичью" уже "надали допомогу"
В далеком детстве приходилось слышать от моей,давно покойной бабушки, выражение - "американская помощь",говорилось это всегда в отрицательном контексте
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Нед 27 гру, 2020 09:42
Не знаю, будет ли помощь безвозмездной или же это будет кредит, который ещё нужно вернуть,но, кроме разницы в стоимости оборудования, есть ещё total cost of ownership. Вопрос - насколько tco для продуктов huawei отличается от тех, что будут вместо них?
Ещё один момент - деловая репутация. Ещё и на фоне скандала с Мотор Сичь ...
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PasserBy
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