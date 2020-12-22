|
|
США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:51
Я думаю, что Китай "може надати Україні допомогу для замовлення послуг Huawei"
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13616
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7467 раз.
- Подякували: 3580 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор