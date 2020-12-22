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США можуть надати Україні
допомогу для відмови від...

США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:51

Я думаю, что Китай "може надати Україні допомогу для замовлення послуг Huawei"
Biden's Laptop Matters
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