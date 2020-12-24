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Мінінфраструктури планує в
2021 в 1,5 рази збільшити...

Мінінфраструктури планує в 2021 в 1,5 рази збільшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41

Мінінфраструктури планує в 2021 в 1,5 рази збільшити...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України планує в 2021 році відновити 6,8 тис. км автодоріг, що в 1,5 рази більше, ніж у 2020 році.

Дивися повний текст Мінінфраструктури планує в 2021 в 1,5 рази збільшити обсяги будівництва автошляхів.
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