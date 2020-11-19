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Названі терміни
ліквідації Укроборонпрому

Названі терміни ліквідації Укроборонпрому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:44

Названі терміни ліквідації Укроборонпрому

Пропонуємо до обговорення:
Оборонний концерн Укроборонпром можуть ліквідувати до середини літа 2021 року

Дивися повний текст Названі терміни ліквідації Укроборонпрому.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:44

Під час війни , смертельного вірусу і тотального падіння економіки. Клас
chudoudodelt
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:06

  chudoudodelt написав:Під час війни , смертельного вірусу і тотального падіння економіки. Клас

Навіть спеціально зарегився, щоб таку дурню написати. :D
вгадайте з першого разу чий це прихильник.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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