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Названо топ-20 популярних кросоверів на українському ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 07:13
Пропонуємо до обговорення:
За результатами листопада цього року найпопулярнішим автомобілем в сегменті SUV став американський Nissan Rogue разом з європейським аналогом X-Trail. Також до трійки лідерів серед б/у авто потрапили Mitsubishi Outlander і Hyundai Tucson.
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