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Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:09
Пропонуємо до обговорення:
Глава Toyota розкритикував наміри країн переходити на електромобілі для покращення екології. За його словами, ніхто не враховує викиди при генерації необхідної електроенергії, не кажучи вже про дуже шкідливе виробництво батарей.
Дивися повний текст Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить екологічну ситуацію
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:09
может потому что у Toyota нет электрических авто?
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Slon_Nosov
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