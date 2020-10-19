RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава Toyota: перехід на
електромобілі не покращить...

Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:09

Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Toyota розкритикував наміри країн переходити на електромобілі для покращення екології. За його словами, ніхто не враховує викиди при генерації необхідної електроенергії, не кажучи вже про дуже шкідливе виробництво батарей.

Дивися повний текст Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить екологічну ситуацію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91841
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:09

может потому что у Toyota нет электрических авто?
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 13.07.09
Подякував: 415 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:01

  Slon_Nosov написав:может потому что у Toyota нет электрических авто?

ты думаешь Тойота не способна сделать примитивную электричку?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 10.06.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:18

  Slon_Nosov написав:может потому что у Toyota нет электрических авто?

rav4 ev?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1810
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:38

  Slon_Nosov написав:может потому что у Toyota нет электрических авто?

полицейские приусы - самое первое массовое электроавто в Украине.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2463
З нами з: 06.08.19
Подякував: 599 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:42

Потому что многие дурачки не понимают что производство новых автомобилей без разницы електрический он или бензиновый ето сумасшедшее загрязнение екологии. Только переоборудование старых бензиновых автомобилей на електрические способствует улучшению екологии. Да и то представьте что будет с екологией когда через пару лет миллионы автовладельцев будут выбрасывать аккумуляторные батареи которые служат всего пару лет, на свалки.
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Toyota запатентувала дрон для заправки автомобілів...
R2 » Пон 23 лис, 2020 18:41
2 212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 19:45
nighthawk5
Глава МВФ прокоментувала перспективи перегляду програми...
R2 » Сер 18 лис, 2020 18:06
2 197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 22:19
Spets
Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
R2 » Пон 19 жов, 2020 08:31
5 433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 08:39
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27833)
26.12.2020 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.