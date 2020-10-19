|
|
|
Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 09:09
Пропонуємо до обговорення:
Глава Toyota розкритикував наміри країн переходити на електромобілі для покращення екології. За його словами, ніхто не враховує викиди при генерації необхідної електроенергії, не кажучи вже про дуже шкідливе виробництво батарей.
Дивися повний текст Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить екологічну ситуацію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91841
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 09:09
может потому что у Toyota нет электрических авто?
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 1890
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:01
Slon_Nosov написав:
может потому что у Toyota нет электрических авто?
ты думаешь Тойота не способна сделать примитивную электричку?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1040
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:18
Slon_Nosov написав:
может потому что у Toyota нет электрических авто?
rav4 ev?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1810
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:38
Slon_Nosov написав:
может потому что у Toyota нет электрических авто?
полицейские приусы - самое первое массовое электроавто в Украине.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2463
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:42
Потому что многие дурачки не понимают что производство новых автомобилей без разницы електрический он или бензиновый ето сумасшедшее загрязнение екологии. Только переоборудование старых бензиновых автомобилей на електрические способствует улучшению екологии. Да и то представьте что будет с екологией когда через пару лет миллионы автовладельцев будут выбрасывать аккумуляторные батареи которые служат всего пару лет, на свалки.
-
asurovv960
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 09.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист
і 14 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|