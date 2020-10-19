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Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:43
asurovv960 написав:
В США Тесла батареи не меняет а просто утилизирует машину. Более того, Тесла снимает с гарантии свои машины даже с незначительным ДТП и никто там батареи тем более менять не будет.
Боже, зачем нести этот бред? Можно же просто все прочитать на посмотреть на ютюбе.
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Libo
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:45
unicdima написав:
Уже давно подсчитано, что никакого плюса для экологии электрички с нынешними технологиями не несут.
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
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Libo
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:49
Libo написав: unicdima написав:
Уже давно подсчитано, что никакого плюса для экологии электрички с нынешними технологиями не несут.
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
поезда едут на аккумуляторах или по проводах?
глупое сравнение.
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unicdima
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Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09
unicdima написав: Libo написав:
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
поезда едут на аккумуляторах или по проводах?
глупое сравнение.
При чем тут это?
Есть уже поезда и на батареях с топливными водородными ячейками. Эффективнее, дешевле, экологичнее ... Вместо выхлопа обычная вода... И на паровозы тоже пока менять не собираются.
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