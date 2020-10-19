RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава Toyota: перехід на
електромобілі не покращить...

Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:43

  asurovv960 написав:В США Тесла батареи не меняет а просто утилизирует машину. Более того, Тесла снимает с гарантии свои машины даже с незначительным ДТП и никто там батареи тем более менять не будет.


Боже, зачем нести этот бред? Можно же просто все прочитать на посмотреть на ютюбе.

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9091
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4137 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:45

  unicdima написав:Уже давно подсчитано, что никакого плюса для экологии электрички с нынешними технологиями не несут.


Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9091
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4137 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:49

  Libo написав:
  unicdima написав:Уже давно подсчитано, что никакого плюса для экологии электрички с нынешними технологиями не несут.


Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.

поезда едут на аккумуляторах или по проводах?
глупое сравнение.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 10.06.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09

  unicdima написав:
  Libo написав:
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.

поезда едут на аккумуляторах или по проводах?
глупое сравнение.


При чем тут это?
Есть уже поезда и на батареях с топливными водородными ячейками. Эффективнее, дешевле, экологичнее ... Вместо выхлопа обычная вода... И на паровозы тоже пока менять не собираются.

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9091
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4137 раз.
 
Профіль
1
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Toyota запатентувала дрон для заправки автомобілів...
R2 » Пон 23 лис, 2020 18:41
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 19:45
nighthawk5
Глава МВФ прокоментувала перспективи перегляду програми...
R2 » Сер 18 лис, 2020 18:06
2 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 22:19
Spets
Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
R2 » Пон 19 жов, 2020 08:31
5 435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 08:39
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18333)
26.12.2020 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.