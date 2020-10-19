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Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:43
asurovv960 написав:
В США Тесла батареи не меняет а просто утилизирует машину. Более того, Тесла снимает с гарантии свои машины даже с незначительным ДТП и никто там батареи тем более менять не будет.
Боже, зачем нести этот бред? Можно же просто все прочитать на посмотреть на ютюбе.
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Libo
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:45
unicdima написав:
Уже давно подсчитано, что никакого плюса для экологии электрички с нынешними технологиями не несут.
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
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Libo
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:49
Libo написав: unicdima написав:
Уже давно подсчитано, что никакого плюса для экологии электрички с нынешними технологиями не несут.
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
поезда едут на аккумуляторах или по проводах?
глупое сравнение.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09
unicdima написав: Libo написав:
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
поезда едут на аккумуляторах или по проводах?
глупое сравнение.
При чем тут это?
Есть уже поезда и на батареях с топливными водородными ячейками. Эффективнее, дешевле, экологичнее ... Вместо выхлопа обычная вода... И на паровозы тоже пока менять не собираются.
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Libo
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Додано: Суб 26 гру, 2020 13:55
Полностью поддерживаю.
Помимо этого в скором будущем тариф для населения взвинтят.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 13:57
Libo написав: unicdima написав:
Уже давно подсчитано, что никакого плюса для экологии электрички с нынешними технологиями не несут.
Я свечку не держал, но я вижу, что паровозы на замену электричкам не вернулись.
Давайте подождем сто лет, когда нефтепродукты закончатся)))
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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Додано: Суб 26 гру, 2020 13:59
Libo написав:
При чем тут это?
Есть уже поезда и на батареях с топливными водородными ячейками. Эффективнее, дешевле, экологичнее ... Вместо выхлопа обычная вода... И на паровозы тоже пока менять не собираются.
при том, что производство батарей это крайне вредный процесс.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:00
p_a_l написав:
Полностью поддерживаю.
Помимо этого в скором будущем тариф для населения взвинтят.
Бухать действительно станете меньше, но зато у вас родятся здоровые внукки и сэкономите на лекарствах и медицине.
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Libo
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:49
Slon_Nosov написав:может потому что у Toyota нет электрических авто?
Правильно, у них водородные
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:58
unicdima написав:
при том, что производство батарей это крайне вредный процесс.
Спалювати бензин ще більш шкідливо. Не обов'язково, щоб були саме літієві батареї, енергію Сонця можливо зберігати у водні чи метанолі/етанолі. Головне, щоб вона була - дешева зелена електроенергія.
Наразі батареї дешевші, ніж атомну/сонячну енергію трасформувати у водень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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