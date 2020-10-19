Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...

таёта пошла другим путём, более рациональным - В О Д О Р О Д
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:13
таёта пошла другим путём, более рациональным - В О Д О Р О Д
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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