таёта пошла другим путём, более рациональным - В О Д О Р О Д
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:13
таёта пошла другим путём, более рациональным - В О Д О Р О Д
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:35
Re: Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
СЭС и ВЭС в опу! Только ядерная генерация спасает: ночью ее некуда сливать, вот и лить в электрички по ночному тарифу. Только в Украине ее гробят, конкуренты никому не нужны.
Додано: Нед 27 гру, 2020 01:20
проблема только в том, что и производство солнечных панелей тоже неслабо загрязняет экологию и производство аккумуляторов тоже далеко не экологичное, да ещё и ценник на эти панели и аккумуляторы не детский.
А еще производство литий-ионных аккумуляторов требует приличных затрат электричества, примерно 150 кВт-часов на каждый кВт-час ёмкости производимого аккумулятора.
Вот и получается что весь смысл этой зеленой энергетики только в выкачивании денег налогоплательщиков, с помощью зеленого тарифа и повышения тарифов на электричество.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 27 гру, 2020 01:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 гру, 2020 01:28
только в телефоне одна батарейка, а в автомобиле почти 10 тысяч (Tesla – 7104 шт, емкость 85 кВт-часов)...
А потом начнут брать деньги за утилизацию аккумуляторов - это целый клондайк
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