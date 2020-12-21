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Що чекає на клієнтів, які вчасно не розрахуються за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Сплачувати рахунки за світло необхідно щомісяця до 20 числа. У разі відсутності регулярних платежів може накопичуватись заборгованість. У подальшому це призведе до збільшення витрат на електроенергію, адже доведеться розраховуватися одразу за декілька місяців.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:29
Наш местный РЭС использует намного действенный метод, который продается в любом строительном магазине за несколько долларов.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 13:44
главное чтобы счета вовремя приходили, не 21-го числа)
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:03
Не плачу ур** ахметову с начала карантина
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П'ят 11 гру, 2020 12:15
finua
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