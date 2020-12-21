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Що чекає на клієнтів, які
вчасно не розрахуються за...

Що чекає на клієнтів, які вчасно не розрахуються за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:29

Що чекає на клієнтів, які вчасно не розрахуються за...

Пропонуємо до обговорення:
Сплачувати рахунки за світло необхідно щомісяця до 20 числа. У разі відсутності регулярних платежів може накопичуватись заборгованість. У подальшому це призведе до збільшення витрат на електроенергію, адже доведеться розраховуватися одразу за декілька місяців.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:29

Наш местный РЭС использует намного действенный метод, который продается в любом строительном магазине за несколько долларов.
summacut
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главное чтобы счета вовремя приходили, не 21-го числа)
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:28

а что ждёт ПОСТАВЩИКА за не поставку э\э.... ?
Попаснянский район - выключают свет.
Марта
 
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